ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale numero 636 del 30 settembre, l’Amministrazione comunale di Ascoli ha così disposto in occasione della realizzazione dei nuovi stalli di sosta nel parcheggio “San Pietro in Castello”:

– la circolazione stradale nel parcheggio “San Pietro in Castello” sarà regolamentata in conformità alla planimetria predisposta dal direttore dei lavori e disponibile in allegato;

– in via San Pietro in Castello, per il tratto stradale compreso dall’accesso carrabile al parcheggio in questione fino alla prima intersezione con il tratto stradale in direzione di piazza Ventidio Basso, è revocata l’offerta di sosta ubicata sul lato sud con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati della via. Sarà contestualmente realizzato un percorso pedonale sul lato nord della via mediante idonea segnaletica orizzontale.