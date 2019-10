Si è sottoposto a terapie Ardemagni per un problema muscolare al flessore sinistro. Oggi riprenderà alle 15:30 al Picchio Village la preparazione per domenica ad attendere l’Ascoli pronta al riscatto ci sarà il Pescara.

CREMONA – Sono ripartiti ieri sera i calciatori bianconeri da Cremona dopo aver svolto un allenamento in mattinata nella città lombarda. Seduta di recupero per i titolari della partita con la Cremonese; per tutti gli altri attivazione fisica, tecnica funzionale, lavoro aerobico e small side games. Si è sottoposto a terapie Ardemagni per un problema muscolare al flessore sinistro.

Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti adottati nei confronti dei tesserati a seguito della disputa delle gare della 6^ giornata di Campionato. Da segnalare che il calciatore dell’Ascoli Gravillon, con l’ammonizione rimediata nel corso del match con la Cremonese, entra in diffida.

