ASCOLI PICENO – Si terrà mercoledì 2 ottobre, dalle ore 18 presso la sala Cola d’Amatrice, l’inaugurazione della mostra “20 Anni di Design – dal 1999 al 2019“, la prima mostra retrospettiva che espone alcuni dei lavori che hanno coinvolto il designer Niklas Jacob in questo ventennio.

In mostra saranno esposti alcuni progetti seguito da Niklas Jacob mentre era Chief Designer presso la Momo Design a Milano dal 1999 al 2001 e alcuni progetti sviluppati in proprio dal 2002 fino al 2019.

Niklas Jacob, designer e autore danese, ha iniziato la sua carriera creativa nel 1989 come pittore autodidatta. Negli anni 1990-92 ha esposto in diverse mostre in piccole gallerie d’arte a Copenaghen. Nel 1993 si è trasferito in Italia dove ha studiato Industrial Design a Milano presso “The International College of Arts and Sciences” e al “Politecnico di Milano” dal 1993 al 1997.

Dopo un breve periodo con Design Group Italia, all’inizio del 1998 è entrato in Momo Design, dove, l’anno seguente, è diventato Chief Designer. Successivamente ha lavorato come Design Manager per Makio Hasuike & Co. per poi decidere di aprire il suo studio in proprio. Nel 2004 decide di spostarsi da Milano a Offida dove, in precedenza, aveva acquistato un palazzo nel centro storico. Dal 2008 insegna Industrial Design presso l’Università di Camerino, Facoltà di Architettura ad Ascoli Piceno. Dal 2017 è docente ospite presso la Design School Kolding in Danimarca.

Oltre a sviluppare progetti in svariati settori del design, dal prodotto alla grafica e al packaging fino al design strategico e al branding, è anche ideatore e curatore di diverse mostre di design, tra le quali Explicit Design del 2012 e IDEA – The Design Supermarket, che, presso Superstudio a Milano durante il Salone del Mobile 2018, ha riscosso un notevole successo.

L’allestimento della mostra è stata realizzata con il contributo di actiongiromari, azienda specializzata in soluzioni creativi e personalizzabili e da Falegnameria Nazzareno Pagnanelli, che realizza opere in legno.

