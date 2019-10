Tornei per tutto l’anno, attività ludiche per i soci, scuola per ragazzi con corsi per bambini dai 4 anni, e anche campionati per adulti e professionisti. Presenti campi da beach tennis e si sta investendo, dall’anno scorso, nel Padel

ASCOLI PICENO – Sport sugli scudi nel capoluogo.

Si è tenuta questa mattina, 2 ottobre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la conferenza stampa per l’inaugurazione dei campi 2 e 3 del Circolo Tennis Piceno.

Sono intervenuti alla conferenza l’assessore al commercio e allo sport Domenico Stallone, il presidente del Circolo Piceno Tennis Nazario Scarpetti, il direttore tecnico del circolo Enzo Travaglia, il referente del direttivo Andrea Trofino, maestra Simonetta Bozzano, organizzatrice Simona Flamini e l’architetto Malosetti Enrico.

Il rilancio del “nuovo” Circolo Tennis Piceno, verrà mostrato alla cittadinanza il 4 ottobre, con l’inaugurazione dei nuovi campi, in una nuova struttura pressostatica con soluzioni ad alto risparmio energetico che andrà a sostituire il vecchio edificio frantumato in parte dagli agenti atmosferici del 2017.

Una nuova e ricca attività sportiva è già avviata, con tornei per tutto l’anno, attività ludiche per i soci, Scuola Tennis per ragazzi con corsi per bambini dai 4 anni, e anche corsi e campionati per adulti e professionisti. Il Circolo Tennis Piceno, ha realizzato campi da beach tennis e sta investendo, dall’anno scorso, nel Padel dove si vanta il primo campo outdoor della Provincia. Domenica 6 ottobre si svolgeranno delle prove gratuite di Padel per tutte le donne.

