ASCOLI PICENO

Questa mattina, 2 ottobre, presso il Palazzo dei Capitani ad Ascoli si è tenuto un importante seminario informativo in merito al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Marco Fioravanti: “Il nuovo contratto collettivo degli Enti locali, per il triennio 2016-2018, ha provveduto a regolamentare l’utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art.208 del codice della strada al fondo Perseo Sirio. È proprio in questo fondo infatti che andranno versati gli emolumenti di natura previdenziale come contributo per la pensione complementare dei dipendenti della pubblica amministrazione”.

Al seminario hanno partecipato anche il presidente del fondo Perseo Sirio, Wladimiro Boccali, la comandante della Polizia Municipale, Patrizia Celani, circa cento vigili del comando di Ascoli Piceno e dei Comuni della regione e alcuni rappresentanti sindacali a livello comunale, provinciale e regionale.

“Si è trattato di un incontro molto importante per gli operatori del settore, visto che il nuovo contratto collettivo ha previsto il versamento obbligatorio al Fondo Perseo Sirio e non più ad assicurazioni private. La nostra Amministrazione è in prima linea nel seguire e nel rispettare gli adempimenti previsti dalla legge, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e tutte le forze dell’ordine che ogni giorno si impegnano con grande dedizione e abnegazione nella protezione e nella tutela del nostro territorio” ha concluso il sindaco.

