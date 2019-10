Bianconero nuovamente in azzurro

ASCOLI PICENO – Soddisfazione per un giocatore del Picchio.

Nuova convocazione in Nazionale Under 21 per l’attaccante bianconero Gianluca Scamacca, che lunedì 7 ottobre alle ore 11 si imbarcherà da Milano Malpensa sul volo diretto a Dublino.

Il team di Paolo Nicolato sarà impegnato in un doppio confronto in vista delle qualificazioni al Campionato Europeo: giovedì 10 ottobre è in programma Rep. d’Irlanda-Italia alle ore 20:05 al Tallaght Stadium di Dublino, lunedì 14 ottobre Armenia-Italia alle ore 20:30 all’Ffa Academy Stadium di Yerevan.

Scamacca farà rientro ad Ascoli martedì 15 ottobre per iniziare a preparare la partita di campionato con il Chievo Verona, in programma domenica 20 ottobre alle ore 15 al Bentegodi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.