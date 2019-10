CASTEL DI LAMA – Scontro nella mattinata dell’8 ottobre sulla Superstrada.

Incidente sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Castel di Lama direzione San Benedetto. Un’auto si è ribaltata in strada per cause al vaglio della Polizia Stradale giunta sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118 per le cure mediche, tramite ambulanza, nei confronti del conducente, rimasto ferito e portato in ospedale.

Rallentamenti e code a causa degli interventi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.