SPINETOLI – Appuntamento sociale e culturale.

Domenica 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Fiera di Pagliare. Organizzata dal Comune di Spinetoli è divenuta ormai una tradizione nella Vallata, come attestano le migliaia di presenze registrate ogni anno. La fiera si svolgerà, dalle 8 alle 20, lungo la strada principale del paese, a partire dalla rotatoria sulla strada Salaria sino all’altra rotatoria in zona artigianale, occupando anche le vie secondarie, Piazza Kennedy, Piazza Marini.

I settori merceologi interessati sono artigianato, gastronomia, prodotti tipici, abbigliamento, zootecnia, musica, piante e fiori e fonti energetiche rinnovabili. Si stima che saranno presenti almeno 190 ambulanti e 30 espositori. I veterani vantano una presenza più che trentennale.

La prima edizione della Fiera di Pagliare, infatti, risale al lontano 13 ottobre 1842, quando venne istituita per “incoraggiare l’agricoltura e il commercio”. Dopo essere caduta in disuso, alla fine degli anni ottanta, l’Amministrazione Comunale di Spinetoli ha riproposto questa iniziativa, fissando come data la seconda domenica di ottobre.

La manifestazione, sempre appetibile, richiama numerosi operatori provenienti delle province marchigiane, dal vicino Abruzzo, ma anche dal Lazio e dalla Puglia.

“L’Amministrazione Comunale – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – ritiene la Fiera un evento centrale della vita del Paese e si adopera affinché possa svolgersi nel migliore dei modi. Un ringraziamento ai nostri Dipendenti comunali che sono impegnati a curare ogni dettaglio dell’organizzazione dell’evento. Consideriamo che la Fiera sia una bellissima festa per tutti i nostri cittadini e un’occasione di promozione economica e culturale dell’intera Vallata. Un saluto a tutti gli espositori e gli operatori commerciali che hanno aderito numerosi’’.

La rassegna chiama a raccolta oltre ai venditori anche gli enti e le associazioni del territorio, che saranno presenti con dei gazebo per promuovere le loro attività: Avis, Croce Verde, Ama Aquilone, Caritas, Unitalsi-Parrocchia San Paolo, Superfac, Officina 1981, Avis Gruppo podistico Spinetoli-Pagliare.

Inoltre, da quest’anno, sarà presente anche la PicenAmbiente a cui potranno rivolgersi tutti i cittadini per avere ogni informazione di sorta sulla buona pratica della differenziazione dei rifiuti e del servizio porta a porta 2.0.

