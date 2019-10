ASCOLI PICENO – Anche quest’anno l’Uteap – Università della Terza Età e del tempo libero di Ascoli Piceno – si presenta all’appuntamento annuale, giunto al 34° anno, arricchendo Ascoli e il suo territorio di proposte socio-culturali e di opportunità di varia natura per le persone anziane e non solo.

Oltre ai corsi di studio che abbracciano diverse discipline, l’Uteap offre opportunità di socializzazione che vanno dalle “vacanze insieme” alle visite guidate sul territorio locale, in Italia e, a seconda delle richieste,

anche all’estero. Non mancano momenti di festa e ricorrenze vissute insieme. Il primo evento in programma, la Prolusione che aprirà ufficialmente l’Anno Accademico, si terrà sabato 9 novembre alle ore 17 presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo.

Per arricchire l’offerta di servizi ai soci, l’Uteap propone consulenze gratuite da parte di un qualificato avvocato e convenzioni varie tra cui quella offerta dall’AmministrazioneComunale per gli spettacoli di prosa del Teatro Ventidio Basso.

Le iscrizioni ai numerosi corsi (indicazioni varie consultabili sul sito www.uteap.it) possono essere effettuate presso la segreteria in Via dei Cappuccini, 26 dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18 e sono aperte anche agli studenti delle scuole superiori per il conferimento dei crediti formativi.

