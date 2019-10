All’evento in piazza a Roma del Carroccio contro il Governo Conte bis ci saranno tanti marchigiani, almeno a sentire le parole del senatore del carroccio Paolo Arrigoni

ASCOLI PICENO – “Da tutte le Marche saremo a Roma al fianco del Segretario Federale Matteo Salvini per dire forte e chiaro a questo Governo che gli italiani che non si arrendono e chiedono a gran voce di poter votare sono la maggioranza”, commenta Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile marche per il partito di Salvini.

Con il carroccio, comunica Arrigoni, il 19 partiranno per Roma alla manifestazione contro il Governo 27 pullman, sei dei quali dal piceno.

