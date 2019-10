Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi. È accaduto sul raccordo vicino all’uscita di Rosara

ASCOLI PICENO – Incidente nel tardo pomeriggio del 15 ottobre.

Sul raccordo, vicino all’uscita di Rosara in direzione monti, scontro tra auto e furgone alle porte di Ascoli.

Dalle prime indiscrezioni un impatto violento, con mezzi distrutti e molto danneggiati.

Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi. Due persone, uomini, sono finiti in ospedale per le cure mediche.

