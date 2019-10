CASTORANO – Inizieranno da Castorano giovedì sera le celebrazioni legate al 25esimo anniversario di fondazione dell’Avis Comunale Spinetoli-Pagliare con un convegno medico dedicato al mondo della nutrizione.

L’appuntamento è per le 21 presso la sala polifunzionale del comune di Castorano con Valentina Parisani, biologa nutrizionista, dottore di ricerca in Obesità e patologie correlate.

Nutrirsi in modo corretto è una premessa indispensabile per una vita sana. “Tale aspetto – spiega Concetta Ferrara, presidente dell’Avis Spinetoli-Pagliare – Assume una valenza più determinante per chi affronta la donazione di sangue, plasma ed emoderivati”.

”Da queste premesse – prosegue la presidente – è nata l’idea di organizzare un momento di approfondimento, in grado di far luce sul complesso mondo della nutrizione e offrire consigli e suggerimenti da poter applicare nella vita di tutti giorni”.

Il taglio individuato per questo appuntamento è assolutamente originale. “La scelta del titolo, infatti non è casuale”, rivela la relatrice Valentina Parisani, che prosegue “L’allusione al caleidoscopio ha l’obiettivo di dare l’idea di una serie di immagini ed argomenti in connessione tra loro e comunicati in modo semplice, ma non banale”.

“Non mancherà” – anticipa la Parisani – un focus sulla biologia delle emozioni e sul ruolo che riveste nelle scelte nutrizionali quotidiane”.

L’evento è patrocinato dal comune di Castorano e organizzato in collaborazione con l’oleificio “3 colli” e le aziende vitivinicole “Aldo Di Giacomi”, “Allevi Maria Letizia”, “Cameli Irene” “Clara Marcelli”, “Valter Mattoni”. A conclusione del convegno è infatti prevista una degustazione di prodotti locali.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per tale ragione è consigliata la prenotazione (0736899999; 3496548584; spinetolipagliare.comunale@avis.it).

Gli appuntamenti con Avis Spinetoli-Pagliare proseguiranno la prossima settimana, quando si entrerà nel vivo delle celebrazioni legate alla 25esima Festa del Socio: venerdì 25 ottobre, presso il teatro comunale di Monsampolo del Tronto è in programma “L’Avis non passa mai di moda”, un originale appuntamento in cui il momento istituzionale della consegna delle benemerenze si legherà a ad una sfilata di moda a tema, organizzata dal Gruppo Giovani; sabato 26 ottobre, l’appuntamento è alle 17.30 in Piazza Marini a Pagliare del Tronto con la presentazione ufficiale dell’Albo dei Benemeriti dell’Avis Spinetoli-Pagliare, la deposizione dei fiori al monumento del donatore e la Santa Messa. I festeggiamenti si concluderanno a Colli del Tronto con la tradizionale cena sociale.

