ASCOLI PICENO – In partenza un nuovo progetto tutto in rosa in nel capoluogo.

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, del coordinatore dell’Ats XXII Domenico Fanesi, della sociologa Claudia Sciamanna e dei rappresentanti dell’associazione “On the Road Onlus”, è stato presentato questa mattina, 16 ottobre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo “Oggi sono Io”, il progetto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione, tra gli altri, con l’associazione “On the Road Onlus” e il Comune di Ascoli Piceno e volto alla tutela delle donne vittime di violenza.

L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare un nuovo modello per l’inclusione socio-lavorativa delle donne, garantendo loro le stesse opportunità su tutto il territorio regionale attraverso lo sviluppo di un database regionale, la mappatura delle imprese e delle opportunità lavorative, la valutazione dei bisogni e delle potenzialità delle destinatarie e l’elaborazione di piani individuali di inserimento.

