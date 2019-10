ASCOLI PICENO – Fortemente voluto dall’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) con il saluto iniziale del sindaco Marco Fioravanti e del vicario don Emidio Rossi, venerdì 18 ottobre alle ore 18 presso la Bottega del Terzo settore in via Trieste ad Ascoli Piceno, don Aldo Bonaiuto presenterà il suo ultimo libro sulla prostituzione “Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada” (edizioni Rubettino). Un libro che affronta il tema dall’antichità fino ad arrivare ai giorni nostri, dal Codice di Hammurabi alla Legge Merlin.

Don Aldo Buonaiuto, sacerdote di frontiera della comunità Papa Giovanni XXIII, direttore del quotidiano digitale In Terris e vincitore dell’edizione 2019 del Premio giornalismo d’inchiesta nel settore sociale all’ottavo Festival delle Marche.

Il direttore di In Terris racconterà il lungo tratto di vita trascorso di notte sulle strade italiane, prima con don Oreste Benzi e con i volontari della Giovanni XXIII. “Tutto ciò ha cambiato irreversibilmente il mio modo di sperimentare e condividere la fede”.

Don Aldo Buonaiuto richiama l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su “quelle ostie viventi che, negli angoli più bui della nostra “civilissima” società occidentale, hanno forgiato la mia esistenza”. Per questo si adopera infaticabilmente affinché la testimonianza delle loro sofferenze arrivi soprattutto alle nuove generazioni. Un messaggio rivolto soprattutto alle agenzie educative, come la scuola e la parrocchia, che in questi anni di crisi sociale e culturale stanno affrontando il mare in tempesta del terzo millennio globalizzato.

Fra le varie testimonianze delle associazioni presenti si potrà ascoltare anche quella delle suore Oblate di Ascoli Piceno da sempre impegnate in questa battaglia sociale

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.