ASCOLI PICENO – Appuntamento sportivo.

Si è tenuta questa mattina, 18 ottobre, nella sala “De Carolis e Ferri”di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la conferenza stampa di presentazione delle terza mezza maratona di Ascoli, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Picchiorunning. Il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore allo Sport Domenico Stallone, il presidente della Picchiorunning Alberto Mazzocchi e la vicepresidente Maria Antonietta Cesari hanno presentato l’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, con la speranza che possa diventare uno tra gli eventi più attrattivi della città di Ascoli Piceno.

Il programma prevede per sabato 26 ottobre la gara podistica giovanile alle ore 17 a piazza Arringo: i giovani atleti gareggeranno all’interno della piazza, che per l’occasione verrà chiusa al passaggio dei bus. Domenica 27, invece, è in programma la competizione per gli adulti, che partirà da Acquasanta Terme alle ore 9:30 per arrivare ad Ascoli Piceno percorrendo la vecchia via Salaria.

