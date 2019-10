Dall’esperienza di questa realtà è nata recentemente la cooperativa di tipo B AgriAbilità per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione di ragazzi svantaggiati e disabili

ASCOLI PICENO – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e la vice Anna Casini, intervenuti ad Ascoli per la conferenza stampa sulla sanità all’Ospedale Mazzoni, hanno visitato in giornata L’Orto di Paolo, centro diurno per soggetti autistici, gestito dalla Cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha.

I due esponenti dell’esecutivo regionale hanno potuto apprezzare le numerose attività realizzate dai ragazzi inseriti nella struttura, primo centro diurno regionale per l’autismo organizzato sul modello della farm community.

Dall’esperienza dell’Orto di Paolo è nata recentemente la cooperativa di tipo B AgriAbilità, realtà promossa da P.A.Ge.F.Ha. insieme alla Fondazione Carisap che opera nell’ambito dell’agricoltura sociale, favorendo l’inserimento lavorativo e l’inclusione di ragazzi svantaggiati e disabili.

