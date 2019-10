ANCONA – Appuntamento con la musica di qualità nelle Marche.

Domenica 20 ottobre al Teatro Sperimentale di Ancona il Soprano Katerina Mina si esibirà in un concerto di grande spessore.

Il concerto “Donne in musica” sara’ un omaggio a Clara Schumann, talentuosa pianista e compositrice tedesca e a Maria Callas. è una soprano britannica di origine greco-cipriota. Katerina ha studiato alla Guildhall School of Music & Drama, dopo aver ricevuto borse di studio complete dalla City of London Corporation e dalla Fondazione A. G. Leventis. Katerina ha anche studiato per

diventare pianista da concerto, ma ha specializzato la sua carriera nel canto.

Grazie al suo talento vocale, è stata vincitrice di un premio nelle due competizioni internazionali di canto a cui aveva partecipato a circa venticinque anni. La resilienza, la passione e la determinazione di Katerina l’hanno portata di recente a registrare un nuovo album CD con la Royal Philharmonic Orchestra e il direttore Grzegorz Nowak. Il CD, intitolato Angel of Fire, è stato pubblicato ufficialmente dalla casa discografica dell’Orchestra a maggio 2018 e presenta arie

d’opera di Verdi, Giordano, Beethoven,Wagner, Cilea e Puccini; Addio di Andromache di Samuel Barber; così come due brani in prima mondiale del compositore svizzero Stephan Hodel, basati sulla poesia di Katerina.

Solista di grande esperienza, negli ultimi anni Katerina ha suonato con orchestre famose in locali di fama internazionale, tra cui la Queen Elizabeth Hall, il Buxton Opera House, il De La Warr Pavilion, l’Hackney Empire, St Martin-in-the- Fields e St John’s Smith Square, così come le sale da concerto a Berlino, Monaco, Amburgo, Parigi, Atene e Tenerife.

Artista versatile, Katerina è apparsa come ospite speciale nel concerto sinfonico di Rick Wakeman alla Queen Elizabeth Hall con la Orion Symphony Orchestra. È stata anche la solista principale durante la cerimonia di

chiusura del Festival Internazionale di Astronomia Starmus 2014, eseguendo musiche di Alexandros Hahalis, accanto al fisico teorico tardo Stephen Hawking e al cosmonauta Alexey Leonov. A seguito di un invito ufficiale dell’Unesco.

In questo concerto sara’ accompagnata dal pianista greco Stavros Drtsas. Tra i prossimi impegni ci saranno concerti nelle Marche,

esibizione in prima mondiale dell’opera sinfonica di Alessandro Valtulini Ave Maria in Fa minore al Teatro alla Scala, e le prossime collaborazioni da concordare insieme al famoso M. Roberto Pomili.

Info e biglietteria Teatro delle muse . Telefono 071.52525

