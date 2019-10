VALLE CASTELLANA – Grave fatto accaduto in mattinata, il 20 ottobre, nel Teramano, al confine con l’Ascolano.

Un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dal ponte di Cesano a Valle Castellana. Indagini in corso da parte delle Forze dell’Ordine, si ipotizza un tentato suicidio.

L’uomo è rimasto gravemente ferito, la vegetazione presente in quell’area ha comunque attutito la caduta.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. Un’eliambulanza ha portato il ferito, grave, al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

