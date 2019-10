Momento difficile dentro e fuori dal campo. Licenziato Marco Arturo Costantini, direttore amministrativo della società perché la sua figura non sarebbe più prevista

ASCOLI PICENO – Il caos delle ultime settimane in campo e fuori sta generando conseguenze pesanti per il Picchio.

Dopo la decisione di mettere Da Cruz fuori per la gara contro il Chievo per motivi disciplinari, i tifosi si sono domandati cosa stesse succedendo nel club bianconero: liti tra i giocatori, visioni diverse in società e c’è chi ha ipotizzato anche una rottura con il tecnico Zanetti.

Oggi, 21 ottobre, dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione arriva la notizia che il presidente dell’Ascoli Calcio Giuliano Tosti, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d’Amministrazione.

I motivi in ballo potrebbero essere svariati si attendono aggiornamenti. Domani pomeriggio, 22 ottobre, conferenza del patron Massimo Pulcinelli per chiarire la situazione.

Pulcinelli ha licenziato Marco Arturo Costantini, direttore amministrativo della società bianconera perché la sua figura non sarebbe più prevista. Sulle voci riguardanti il trasferimento della società bianconera con sede legale a Roma arrivano smentite direttamente dal portavoce della società.

