ASCOLI PICENO – Formazione comportamentale per lo sviluppo personale ed aziendale. E’ questo il programma realizzato per manager, imprenditori e commerciali, al fine di sviluppare le capacità personali di comunicazione, influsso e di gestione dei cambiamenti economici e aziendali.

Il primo workshop di formazione, organizzato dalla Cna Picena e dalla Camera di Commercio delle Marche, si è tenuto nella Sala degli Odoardi della Camera di commercio di Ascoli e ha avuto come relatore Corrado Mazzola, formatore milanese che ha già svolto numerosi percorsi di formazione in questo settore in diversi comparti aziendali di tutta Italia.

“Puntiamo, con la collaborazione della Camera di Commercio – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – a rendere continuativi questi appuntamenti che riteniamo fondamentali per la crescita di manager che, nel caso di tante nostre imprese, rivestono il ruolo sia di titolari d’impresa ma anche di gestori, in prima persona, della comunicazione aziendale e delle politiche di sviluppo imprenditoriale”.

Il primo appuntamento del corso, al quale hanno partecipato imprenditori artigiani e commercianti della Cna Picena, si è incentrato sull’analisi e l’illustrazione di come si possano mettere in atto e sviluppare comportamenti positivi ed efficaci verso sé stessi, verso il proprio ruolo di titolare o manager d’azienda e verso gli altri. “E’ fondamentale – commenta Arianna Trillini, vice presidente Cna Picena e responsabile del settore attività del Centro storico di Ascoli – riuscire a sviluppare capacità manageriali e di leadership per produrre risultati concreti e positivi per la propria azienda e, di riflesso, per tutta l’economia e l’occupazione nel nostro territorio”.

