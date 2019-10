Polizia Municipale sul posto per i rilievi

ASCOLI PICENO – Un ragazzo è stato urtato da un’autovettura in transito nel capoluogo. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 22 ottobre.

Ad Ascoli, nella zona di Porta Cappuccina, un 27enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per le cure mediche. Fortunatamente ha riportato ferite lievi.

La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare i primi soccorsi e ad allertare i sanitari.

