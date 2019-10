ASCOLI PICENO – Si avvisa che il Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Associazione Croce Verde e la R.T.I. O.L.V. s.r.l./G. Paoli Elettroimpianti s.r.l. – gestore del servizio delle lampade votive dei cimiteri comunali – attiverà il servizio di trasporto per persone anziane e disabili all’interno del Civico Cimitero di Borgo Solestà per il periodo dal 24 ottobre al 3 novembre compresi e per tutta la durata di apertura al pubblico del Civico Cimitero ( dalle ore 9 alle ore 17.30).

Il servizio sarà realizzato con l’utilizzo di 2 automezzi ad alimentazione elettrica per il trasporto degli anziani e di chi ha difficoltà motorie, mezzi che saranno messi a disposizione dei visitatori presso l’ingresso principale lato est. Con Ordinanza Dirigenziale numero 680 del 22/10/2019, il Dirigente del Servizio Cimitero ha altresì disposto, come di consueto, la chiusura temporanea di tutti i cantieri insistenti all’interno dei cimiteri comunali

