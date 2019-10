ASCOLI PICENO – Giro veloce per Romano Fenati in Australia. Nella gara della diciassettesima tappa del Mondiale Moto3, il 23enne pilota ascolano si dimostra il più veloce di tutti in pista.

A Phillip Island, il motociclista della VNE Snipers Team, chiude al dodicesimo posto, al termine di una buona seconda parte di gara, nel corso della quale ha messo a segno il giro veloce.

Il prossimo appuntamento sarà il 3 novembre a Sepang, in Malesia.

