ROMA – La testimonianza di un territorio che non si arrende ma che vuole risposte per la ricostruzione.

A tre anni dalle scosse di terremoto di ottobre, agricoltori e allevatori delle province di Ascoli Piceno e Fermo si sono dati appuntamento a Roma, sabato scorso, insieme agli agricoltori e agli allevatori degli altri territori del centro Italia, per il grande mercato di Campagna Amica “La terra non trema: i contadini resistono”.

Al loro fianco, insieme alla vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, oltre a 18 delegati dei sindaci di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Folignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano.

Per loro l’occasione di dare un segnale di vicinanza al comparto agricolo ma anche di poter interloquire con il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che hanno visitato il mercato e ascoltato le istanze della popolazione terremotata. A guidare la rappresentanza agricola c’erano Armando Marconi e Alessandro Visotti, presidente e direttore di Coldiretti Ascoli Fermo.

“Un ringraziamento particolare al sindaco Fioravanti per la partecipazione e sensibilità dimostrata durante l’arco dell’intera mattinata e per la sua presenza sul palco delle Istituzioni, oltre che agli altri rappresentanti Istituzionali intervenuti – dicono presidente e direttore – perché la loro è stata una presenza importante con la quale hanno riconosciuto il ruolo primario degli agricoltori nella sperata ricostruzione comunque imprescindibile per l’equilibrio di un più vasto territorio”.

