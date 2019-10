ANCONA – “La realizzazione del menù presente alla cena di ieri sera ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, è un’iniziativa che non ha nulla a che fare con Fratelli d’Italia e che è stata presa senza averla condivisa con il partito. Noi non ne eravamo a conoscenza e ne prendiamo le distanze”. Così risponde alle notizie di oggi (clicca qui) lasezione regionale del partito della Meloni che riporta le dichiarazioni del deputato marchigiano di FdI, Francesco Acquaroli.

