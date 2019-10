ANCONA – Si è ufficialmente costituito questa mattina nella Regione Marche (prima nel Paese) il gruppo consiliare Italia Viva, composto da Federico Talè e Fabio Urbinati (presidente).

“Comincia in questo modo un percorso nuovo che ci vedrà impegnati nel positivo e coraggioso tentativo proprio di Italia Viva di promuovere politiche riformiste e progressiste su temi di fondamentale importanza come lo sviluppo, il lavoro e i diritti”, evidenziano Urbinati e Talè. “Abbiamo entrambi aderito con entusiasmo ad una formazione politica liberale e moderata – aggiungono i due consiglieri – nelle cui fila ci porremo come priorità quella di ascoltare e dare risposte concrete ai problemi della gente. Se vogliamo costruire un partito a misura di cittadino è proprio il cittadino che dobbiamo mettere al centro di ogni scelta. Matteo Renzi è un leader contemporaneo, parla il linguaggio degli italiani di oggi, si fa capire da tutti. Riteniamo che sia un bel vantaggio rispetto a certi approcci ‘politichesi’ pieni di retorica, ma poi incapaci di affrontare davvero le questioni nella loro sostanza. Da oggi lavoriamo per entrare in sintonia con i problemi e le necessità dei marchigiani. Porteremo in consiglio le loro istanze e lavoreremo per portare idee e soluzioni per il futuro delle Marche”.

Talè e Urbinati chiudono dando appuntamento all’incontro pubblico di presentazione del progetto Italia Viva in programma per giovedì pomeriggio alle 17,45 all’auditorium della Fiera della Pesca ad Ancona. “Sarà un incontro aperto a tutti i cittadini, che avranno modo di conoscere le idee e le proposte di Italia Viva e potranno anche intervenire portando la loro esperienza e le loro opinioni. Vi aspettiamo”. Accanto a Federico Talè e a Fabio Urbinati saranno presenti il vicepresidente della Camera Ettore Rosato e la deputata Lucia Annibali.

