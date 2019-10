FORMAZIONI UFFICIALI PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Falasco, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir ( 79′ Nicolussi Caviglia); Buonaiuto (75′ Fernandes); Falcinelli, Iemmello. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Mazzocchi,, Ndir, Konate, Balic, Melchiorri, Capone. Allenatore: Oddo ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Troiano (88′ Petrucci), Piccinocchi (79′ Ninkovic); Brlek; Scamacca, Ardemagni (70′ Rosseti) A disposizione: Lanni, Ferigra, Andreoni, Laverone, Valentini, D’Elia, Gerbo, Beretta, Chajia Allenatore: Zanetti RETI: 33′ Scamacca. 51′ rig. Iemmello

AMMONITI: Fernandes (P.), Sgarbi (P.), Rosi (P.), Falcinelli (P.)

NOTE: circa mille i sostenitori bianconeri al seguito. 1′ recupero p.t. 4′ recupero s.t

SECONDO TEMPO

94′ fine del match

89′ fallo di Falcinelli su Leali in uscita, punizione per l’Ascoli nella propria area

86′ gran rasoterra in diagonale di Nicolussi Caviglia, palla sul secondo palo che termina sul fondo

82′ fallo su Cavion al limite dell’area colpito duramente sulla caviglia. Punizione per i bianconeri gran tiro di Noinkovic respinto da Vicario in tuffo basso e poi tiro di Scamacca respinto ancora dal portiere

77′ miracolo di Vicario su colpo di testa di Brosco da corner e poi ancora palo sul tap in del difensore bianconero

74′ gran cross rasoterra di Rosseti dalla destra ad impattare è Brlek di piatto palla che sfiora il palo ma esce sul fondo

70′ Entra Rosseti ed esce Ardemagni

68′ pronto Rosseti ad entrare ma si infortunia Gravillon e esce dal campo si valutano le condizioni tutto fermo

59′ buona idea di Piccinocchi a cercare Scamacca in area che però sbaglia lo stop

55′ dribbling e sterzata in area di Cavion con cross rasoterra a cercare Ardemagni, dal corner ancora pericoloso Cavion che sbaglia a tu per tu con Vicario miracoloso in uscita

54′ ci prova Scamacca con un forte rasoterra da fuori area, para Vicario

50′ GOL PERUGIA. rigore a favore del Perugia per un presunto contatto in area tra Cavion e Carraro che tentava di girarsi con la palla ma accentua comunque la caduta. Batte Iemmello, intuisce Leali ma non intercetta

48′ inizio secondo tempo