ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nella città delle Cento Torri.

Si è tenuta questa mattina, 30 ottobre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Halloween Beer Festival, in programma ad Ascoli da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

Come illustrato dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore agli Eventi Monia Vallesi, dalla presidente dell’associazione “Gente di Strada” Suzana Ndreu e dalla collaboratrice dell’associazione Katia Poli, a partire da domani, 31 ottobre, piazza Arringo aprirà le porte a un evento senza precedenti.



Quattro giornate all’insegna di cibo, cultura e divertimento assicurato per giovani e famiglie. Street food e birre artigianali nazionali e internazionali garantiscono un grande spazio riservato ai prodotti del territorio, mentre per quanto riguarda l’intrattenimento musicale a partire da giovedì sera sono in programma spettacoli di alta qualità studiati per ogni giornata. Grande attenzione è stata riservata anche all’organizzazione degli spazi dedicati ai giovani, con ludobus, giochi in legno e truccabimbi per i più piccoli, che saranno inoltre protagonisti anche degli eventi organizzati a piazza Immacolata. Appuntamento da non perdere a partire dalle ore 16:00, con caccia al tesoro, baby dance, truccabimbi e giochi della tradizione

