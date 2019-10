COLONNELLA – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla terza “Corsa e camminata tra i filari della vigna“, manifestazione andata in scena la scorsa domenica 27 ottobre presso

l’Azienda Vitivinicola Biagi di Colonnella ad iniziativa del Festival dei Due Parchi in

collaborazione con la Polisportiva AntropoSport, l’AntropoService Sas e l’A.S.D. Gruppo Sportivo Martinsicuro e con il patrocinio dei Comuni di Ascoli Piceno e di Fermo.

Più di duecento passeggiatori e runners di tutte le età, grandi e piccini, singoli, coppie, famiglie con nonni e nipoti, provenienti da tutto il centro Italia, si sono incontrati lungo le dolci colline abruzzesi, affacciate sul mare ed avvolte dall’inebriante profumo del mosto in fermento, e si sono immersi nei percorsi predisposti dagli organizzatori, in un dedalo di filari e uliveti. I primi a partire sono stati i più piccoli, bambini di tutte le età che hanno preso parte alla Maratonina Piccina, Piccina, Piccio’ inondando di grida festose i campi silenziosi.

E’ stata, poi, la volta dei corridori, impegnati in un faticoso e “labirintico” percorso, interamente sterrato, di 16 km e i camminatori che hanno potuto vivere in prima persona l’esperienza della raccolta dell’uva in tempo di vendemmia.

Per tutti, è stata una mattinata di festa, di sport, di benessere, in cui trascorrere assieme del tempo in contatto con la natura, nel recupero di antichi valori e tradizioni; una mattinata che è culminata nel ristoro finale ove è stato possibile, tra l’altro, godere dei sapori di un tempo lontano, bisognoso

di essere ritrovato e reso nuovamente vivo, degustando il pane fragrante dello storico podista ottantenne Cavalier Mario Ricci di Martinsicuro, bagnato da olio genuino, e sorseggiando nettare di buon vino.

Con riguardo infine, al risultato sportivo, a primeggiare tra gli uomini è stato l’atleta Adugna Biniyam Senibeta della Asd Turismo Podismo, campione regionale abruzzese di corsa campestre e di corsa su strada Km 10, con il tempo di 00.57.30 e, tra le donne, l’atleta Vannucci Valentina dei Podisti di Nemo, nona assoluta, con il tempo di 01.12.24.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.