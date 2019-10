Ecco come si articolerà la puntata che andrà in onda alle 11.40

ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno è la tappa scelta per la seconda puntata di Easy Driver, il programma di Rai Uno dedicato al mondo delle auto, della mobilità e dei consigli di viaggio per conoscere il patrimonio storico-artistico della nostra Penisola. L’appuntamento è sabato 2 novembre alle ore 11.40: al timone della nuova stagione si riconferma Margherita Adamo, affiancata quest’anno da Nicola Larini, ex pilota di Formula 1. Prodotta da Siri Video e firmata dall’autore Fabio Di Nicola, la trasmissione ci guiderà ogni puntata alla scoperta del nostro territorio e delle novità in campo automobilistico.

Protagonista di questa puntata, per la regia di Onofrio Brancaccio, è la “Città delle Cento Torri”, così detta per le numerose torri gentilizie o campanarie sorte nel corso dei secoli e giunte a noi solo in parte. I due conduttori ci guideranno tra le meraviglie architettoniche del centro storico, costruito quasi interamente in travertino, illustrandoci le prestazioni di due SUV sportivi dalla linea elegante e compatta: la nuova Mazda CX30 e la Land Rover Discovery Sport.

Si parte da Piazza del Popolo, il salotto di Ascoli reso celebre da tanti film italiani e stranieri, circondato dalla Basilica di San Francesco, capolavoro gotico della città, e dal Palazzo dei Capitani del Popolo, possente edificio del XIII secolo oggi sede del Comune. L’itinerario prosegue con la visita al Forte Malatesta, una delle fortezze rinascimentali più spettacolari d’Italia che porta la firma di Antonio da Sangallo il Giovane.

Altra tappa imperdibile della città marchigiana è l’antica Cartiera Papale, realizzata per volere di Papa Giulio II, in cui venivano prodotte le più belle carte per lo Stato Pontificio. Oggi l’edificio è un Museo che ospita laboratori pratici per la lavorazione antica della carta.

La puntata si chiude con un’altra perla architettonica: Piazza Arringo, la più antica di Ascoli Piceno, in cui si tiene ogni anno la Giostra della Quintana, rievocazione storica di un torneo cavalleresco basata su antichi statuti del XIV secolo.

Voce preziosa del programma, che ci accompagnerà per tutte le puntate, è quella di Vincenzo Borgomeo, giornalista esperto del settore automobilistico con le sue storie interessanti sul mondo dei motori.

