Non vedente, ha attraversato 12 paesi dell’Europa e dell’Asia insieme a Michele Giuliano e Samuele Spriano. E il loro viaggio non finisce qui

ASCOLI PICENO – Era partito a marzo dall’Italia e ora è arrivato molto lontano.

Davide Valacchi, ascolano di 28 anni non vedente e residente a Bologna, è arrivato in tandem in Kazakistan.

12 mila chilometri percorsi in 230 giorni.

Con lui Michele Giuliano e Samuele Spriano che si sono alternati alla guida. Tutti insieme hanno attraversato 12 paesi dell’Europa e dell’Asia.

L’obiettivo di Davide era di dimostrare alle comunità locali che il tandem è un preziossimo ausilio per garantire ai disabili (non soltanto quelli visivi) autonomia e libertà.

Ma l’ascolano non si fermerà qui: in programma altri viaggi e paesi per la sua nobile missione attraverso, nuovamente, paesaggi spettacolari.

La storia è stata raccontata dal portale “I to Eye” e ripresa anche dai giornali nazionali come “La Repubblica”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.