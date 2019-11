Stadio “Del Duca” Ascoli Piceno ore 15 – 11esima giornata d’andata del campionato di Serie B

Prima dell’inzio del match presentato il neo presidente Carlo Neri, nel pre partita verrà ricordato il fotografo Edo Fanini scomparso ieri. Ascoli a 16 punti, contro i 12 del Venezia reduce da due ko consecutivi contro Crotone e Pordenone. Ardemagni porta i fiori sotto la curva nord in ricordo del super tifoso ascolano Mauro.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Piccinocchi, Brlek; Ninkovic ( 26’s.t. Chajia); Da Cruz (40’s.t. ), Ardemagni (9’s.t. Scamacca)A disposizione: Lanni, Ferigra, Andreoni, Laverone, Valentini, Padoin, Troiano, Gerbo, Rosseti Allenatore: Zanetti

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi (26′ Casale), Ceccaroni; Maleh (27’s.t. Capello), Fiordilino, Lollo; Aramu; Bocalon, Montalto (37’s.t. Zigoni). A disposizione: Bertinato, Simeoni, Lakicevic, De Marino, Suciu, Gavioli, Zuculuni, Vacca, Di Mariano Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Ayroldi della sezione di Molfetta.

RETI: 26’s.t Da Cruz (A.), Zigoni (41’s.t)

AMMONIZIONI: Fiordilino (V.), Ninkovic (A.), Modolo (V.), Fiordaliso (V.), Pucino (A.), Ceccaroni (V.)

ESPULSIONI: allontanato un dirigente dalla panchina del Venezia

NOTE: p.t. 3′ recupero

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ termina il match

42′ GOL VENZIA, corner dalla sinistra Zigoni di testa da distanza ravvicinata infila in rete

41′ Leali pronto a respingere un tiro potente dalla distanza, palla che rimane li tiro di Zigoni epalla che viene deviata in corner

33′ Punizione per l’Ascoli sulla sinistra tiro di Scamacca alto sopra la traversa

24′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CRUZ. Rigore perfetto battuto sotto il sette di potenza. Ninkovic dopo una scenata viene sostuito su sua richiesta per non aver calciato il rigore

23′ cross in area di D’Elia, atterrato Scamacca rigore per l’Ascoli.

15′ ottimo spunto di Pucino che serve Da Cruz sul lato destro, cross rasoterra a centro area, Ninkovic impatta di piatto ma il tiro viene deviato in corner

14′ punizione per il Venezia e palo colpito da Montalto di testa

12′ Da Cruz si invola sulla tre quarti fermato fallosamente da Modolo che viene ammonito

6′ scatto di Da Cruz in contropiede che serve Nikovic sulla destra, cross del serbo troppo alto per tutti

2′ Da cruz serve Ninkovic, che da distanza ravvicinata impatta debolmente, palla deviata in corner

PRIMO TEMPO

48′ fine primo tempo

44′ Montalto prova a sorprendere Leali fuori dai pali con un tiro da centrocampo che termina di poco sopra la traversa

41′ Ascoli pericoloso in area con Da Cruz che tenta per due volte il tiro respinto dalla difesa

28′ fallo su Cavion a centrocampo, ammonito Fiordilino

18′ errore arbitrale che stoppa una punizione di prima battuta velocemente dall’Ascoli che aveva innescato Da Cruz solo davanti a Lezzerini. Proteste bianconere

16′ rovesciata in area di Ardemagni che sfrutta un rimbalzo alto del pallone, para Lezzerini

11′ scontro aereo in area dell’Ascoli, tra Ardemagni e Cremonesi che vengono soccorsi dai sanitari

10′ ottimo contropiede dell’Ascoli portato da Ardemagni che serve Piccinocchi con un filtrante in area, il centrocampista serve Ninkovic che però era in offside, aveva comunque tentanto un rasoterra a tu per tu con Lezzerini che aveva respinto

3′ brutto fallo di Ceccaroni a centrocampo su Ardemagni, punizione per l’Ascoli

0- inizio del match

