ASCOLI PICENO – La Futsal Askl vive nel futuro, nasce il team e-sports (Eletronic Sports), con grande entusiasmo.

“Se in Ascoli non c’è, la facciamo noi”, è questo lo spirito che ha spinto la redazione di Sportpiceno (Federico e Pietro Mazzocchi), testata giornalistica online per passione, a portare un team esports in Ascoli. L’idea nata un anno fa, quando ormai il movimento dei videogiochi a livello competitivi si era da tempo piantato con radici stabili, è stata possibile grazie alla Futsal ASKL, con il presidente Massimo Cottilli che ha deciso di credere nel progetto.

La squadra nel mese di settembre è stata affiliata al GEC*, diventando la 5° nella regione marche ha lanciare il proprio team esports.

In quanto il team è stato lanciato solo di recente, attualmente la squadra è alla ricerca di giocatori interessati ad unirsi al progetto, o semplicemente di ragazzi interessati a partecipare ai vari tornei Gec. Per partecipare ad un torneo, è necessario possedere la tessere Gec, emanate dalle singole società affiliate, che vale per l’anno sportivo che coincide con quello solare, perciò la fine dell’anno coincide con la scadenza di tutte le tessere che andranno perciò rinnovate se si desidera continuare. Le tessere hanno un costo alla società di 2.50 euro, ma visto che ci avviciniamo a fine stagione il Gec ha abbassato il prezzo a 1euro. Per questo chi si vorrà tesserare Askl per quest’ultimo periodo pagherà 3 euro, mentre a partire dal 1 gennaio avrà un costo di 5 euro.

Nel più breve tempo possibile comunicheremo la data ed ora della conferenza stampa di presentazione.

*Giochi Elettronici Competitivi (GEC) è un’organizzazione italiana che si occupa di sport elettronici. Fa parte di ASI, disciplinando i giocatori, le multigaming, le sale LAN, gli organizzatori di eventi e supportando le aziende e i brand presenti sul territorio italiano. A dicembre 2017 GEC contava più di 75 associazioni affiliate, oltre 50.000 atleti tesserati e più di 750 tornei ufficiali in Italia. Nello stesso periodo del 2018, il numero è salito a 110 associazioni affiliate, 65.000 atleti tesserati e circa 1250 tornei all’attivo sul territorio nazionale

A.S. eSport Federico e Pietro Mazzocchi

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.