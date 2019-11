CASTEL DI LAMA – Tragedia nella giornata del 4 novembre nell’Ascolano.

A Castel di Lama, presso l’asse trezzato, un 30enne di origine rumena ha accusato un malore all’uscita da un locale. Purtroppo è deceduto, vani i soccorsi del 118.

Sul posto le Forze dell’Ordine per gli accertamenti, disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso anche se l’improvviso malore al momento è l’ipotesi più accreditata.

