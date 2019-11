ASCOLI PICENO – “Le banche del territorio pronte a sostenere il rilancio e lo sviluppo della città di Ascoli Piceno”: lo scrive in una nota l’Arengo a seguito dell’incontro che si è tenuto presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo tra il sindaco Marco Fioravanti e i direttori delle filiali delle banche cittadine.

“Ho voluto incontrare i rappresentanti dell’universo bancario del nostro territorio per ragionare insieme sulle opportunità di sviluppo delle Cento Torri e per avanzare l’ipotesi di una convenzione che possa rendere la nostra città sempre più fruibile e appetibile verso l’esterno” ha spiegato il primo cittadino.

“Una fattiva collaborazione con le filiali locali e un loro concreto coinvolgimento potrebbero garantire un ulteriore impulso alla crescita turistica, sociale ed economica di Ascoli. Ho chiesto loro una disponibilità di accesso al credito e ai risparmi privati, per investire su nuove idee che potrebbero rivelarsi molto importanti per mettere in moto l’economia cittadina. Si è trattato solo di un primo incontro, ma già importante per iniziare a gettare le basi per una futura collaborazione: da parte dei rappresentanti del mondo bancario ho visto grande disponibilità nel credere a un progetto ambizioso, sinergico e condiviso per il rilancio del nostro territorio” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

