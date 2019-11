ASCOLI PICENO – Dopo il brutto episodio intercorso durante Ascoli-Venezia, giocata al Del Duca il 3 novembre, tra Ninkovic e Da Cruz, la società si è confrontata con il serbo.

Il trequartista pare abbia chiesto scusa a mister Zanetti resosi conto del comportamento poco educato nel confronto anche il direttore sportivo Antonio Tesoro.

È stato deciso di escludere per qualche giorno Ninkovic dal gruppo difatti il calciatore ha deciso di tornate a Belgrado, dove si allenerà da solo. Non sarà convocato per la gara contro il Crotone. L’obiettivo è reintegrare al meglio il giocatore.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.