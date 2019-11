ASCOLI PICENO – “Generare o Rigenerare? Come riabitare il nostro territorio”.

È questo il titolo dell’importante convegno in programma venerdì 8 novembre alle ore 16 presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani ad Ascoli.

Alla presenza di tecnici ed esperti del settore, si discuterà di ricostruzione post sisma, con uno sguardo su progetti e scenari futuri per il rilancio socio-economico delle comunità locali: “Si tratterà di un dibattito costruttivo, volto a condividere insieme alla cittadinanza idee e iniziative per la ripartenza del nostro territorio” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

“Durante il convegno verranno messe in evidenza anche le modalità di intervento per una rigenerazione del tessuto urbano e le azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree colpite dal terremoto” ha aggiunto.

Oltre al sindaco Marco Fioravanti, parteciperanno al convegno il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Davide Galeati, e l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Interverranno anche Giorgio Giantomassi, docente Università degli Studi Roma Tre, e Claudio Pettinari, Rettore Unicam. La cittadinanza è invitata a partecipare.

