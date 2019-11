ASCOLI PICENO – Blitz contro il traffico di sostanze stupefacenti e consumo di droghe nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della Compagnia, a conclusione di specifici controlli serali e notturni presso i luoghi pubblici più frequentati dagli ascolani, in diversi contesti hanno fermato ed identificato tre giovani del posto.

Si tratta di un 26enne trovato in possesso di svariate dosi di cocaina che sarà denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di un diciottenne e un ventenne trovati con alcuni grammi di marijuana e hashish, che saranno segnalati come assuntori alla Prefettura di Ascoli Piceno.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

