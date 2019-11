ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e sportiva.

Ascoli e la Quintana si confermano un binomio vincente per avvicinare sempre più persone alle Cento Torri e incentivare il turismo nella nostra splendida città. Il doppio marchio sarà infatti proiettato nei pannelli led situati a bordo campo dello stadio Tardini di Parma. A darne notizia è il sindaco Marco Fioravanti: «Nelle prossime gare casalinghe della squadra ducale, impegnata nel campionato di calcio di serie A, verranno proiettate immagini e riferimenti alla nostra città e alle nostre tradizioni. Si partirà già questa domenica, quando alle ore 18 – in diretta su Sky – andrà in onda la sfida tra Parma e Roma. Il mio ringraziamento va all’azienda locale “Sara Servizi”, che per amore della città ha voluto unire il suo marchio al nostro territorio». La Sara Servizi è una società che opera in tutto il centro Italia nell’ambito della protezione dei dati, privacy e sicurezza all’interno dei condomini e delle aziende.

“Ringrazio l’azienda e l’amministratrice della società Benedetta Galanti, che con questo servizio permettono di sponsorizzare e valorizzare ancor di più la nostra città” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

