ASCOLI PICENO – L’UTEAP, Università della Terza Età e del tempo libero di Ascoli Piceno, rinnova l’appuntamento annuale con gli allievi, docenti, autorità e l’intera cittadinanza, Sabato 9 novembre alle ore 17 presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, con la prolusione del 34° Anno Accademico 2019/2020.

L’incontro, che per tanti ascolani è diventato un’attesa occasione per rivedersi, come un primo giorno di “scuola”, quest’anno è un’interessante opportunità di ascolto di una dotta e aggiornata lezione dell’architetto Giuseppe Baiocchi su “Nuovo Classicismo: l’Architettura come senso di appartenenza”.

Condurrà i lavori il professore Stefano Papetti, responsabile dei Musei Comunali e docente Uteap.

Ripetendo una formula sempre apprezzata ci sarà un breve saggio coreografico della classe di Danza dell’Istituto Musicale “G. Spontini” diretto dalla Prof.ssa M. Luigia Neroni.

Nell’occasione sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi di studio dell’Uteap anche presso il Palazzo dei Capitani.L ’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

