ASCOLI PICENO – Prosegue con successo ad Ascoli la rassegna “Domenica in Musica” giunta alla sua 5^ edizione e curata dalla compositrice Ada Gentile. Il secondo concerto sarà tenuto alle ore 11 del 10 novembre, al Foyer del Teatro Ventidio Basso, dal pianista diciottenne Elia Cecino già conosciuto al pubblico ascolano.

Nel 2018 si è diplomato con 10 e lode al Conservatorio Maderna di Cesena ed attualmente si sta perfezionando presso la Scuola di Musica di Fiesole con Eliso Virsaladze ed all’Accademia del Ridotto di Stradella con Andrzej Jasinski. Vincitore in Italia di oltre 50 primi premi nei più prestigiosi concorsi, si è aggiudicato numerosi altri primi premi all’estero (Serbia, Ungheria, Germania, Austria, Croazia).

Si è esibito in sale prestigiose come il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Litta di Milano, alla Casa Mozart di Rovereto e altro.

Nel 2016 ha partecipato alla trasmissione Tv di Rai 1 “Prodigi- La musica è vita” ottenendo una borsa di studio dall’Unicef. All’attività solistica affianca un’intensa attività cameristica in duo ed in trio esibendosi in numerose rassegne concertistiche.

Nel concerto al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno Elia Cecino eseguirà brani di LIszt, Ravel, Chopin e Ginastera. Prima del concerto, alle ore 10, sarà possibile fare una visita guidata del teatro con la guida dell’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti e dello storico dell’arte Stefano Papetti inaugurando un tour che verrà offerto in seguito a tutti i turisti presenti in città.