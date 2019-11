Prenderà parte alla quarta edizione del Lions World Song Festival for the Blind

ASCOLI PICENO – Il talento locale arriva fino in Polonia.

Vetrina internazionale di grande prestigio per Ascoli Piceno e per uno dei suoi talenti più cristallini, la giovane pianista ascolana non vedente Maria Vittoria Tranquilli, che dal 13 al 17 novembre prenderà parte alla quarta edizione del Lions World Song Festival for the Blind di Cracovia, la rassegna internazionale riservata ai 25 musicisti e cantanti non vedenti più promettenti del mondo.

Questa mattina, 8 novembre, nella sala “De Carolis e Ferri” di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli, l’assessore alla Cultura Donatella Ferretti, il presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host Cirillo Cappelli, il vicepresidente dell’Unione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo Gigliola Chiappini e il Maestro Ada Gentili hanno evidenziato la rilevanza dell’evento, nel corso del quale Maria Vittoria presenterà il suo inedito “È stato un attimo”.

