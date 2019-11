Non basta il cambio di modulo per gli undici di mister Zanetti che vanno sotto di due gol per le reti di Crociata al 5′ e Simy al 34′; un’autorete di Marrone al 39′ riapre la gara, Picchio che nel secondo tempo ci prova, prende un palo con Da Cruz e subisce la terza rete all’86’ con uno sfortunato autogol di Valentini