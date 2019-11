ASCOLI PICENO – Una rassegna dedicata alle commedie è già cominciata al Teatro Palafolli.

La kermesse dal nome “Ascoli in scena” è giunta alla tredicesima edizione e, partita il 26 ottobre, si concluderà il 28 marzo.

Gli spettacoli andranno in scena il sabato sera, alle ore 21. Il prossimo è previsto per il 16 novembre, con la compagnia teatrale Arca di Trevi che si esibirà in “Nemici come prima“.

Si prosegue il 14 dicembre con “Bon mariage“, interpretato dalla compagnia del Teatro Impiria di Verona.

L’11 gennaio sarà la volta della compagnia Il Cassetto nel Sogno di Pomezia, con lo spettacolo “Taxi a due piazze“. Appuntamento successivo il 18 gennaio con la compagnia Dei Donatori di Ascoli e la commedia “Ritorno in Paradiso”.

La compagnia Secondavolta di Firenze si esibirà il 15 febbraio con “Un’ora di tranquillità“, mentre il 7 marzo toccherà a Gli amici della ribalta di Lanciano, con “Non ti conosco più”.

Il 21 marzo sarà la volta della compagnia Lì Freciute di Ascoli con “Bugie e tradimenti“. Ultimo appuntamento il 28 marzo con la “Rassegna di corti teatrali Avis in corto“, in collaborazione con l’Avis provinciale. Seguiranno le premiazioni della rassegna.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.