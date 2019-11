Rientrerà ad Ascoli mercoledì 20 novembre per preparare il match di campionato con il Cosenza

ASCOLI PICENO – Piceno ancora vestito di azzurro.

L’attaccante bianconero Gianluca Scamacca è stato convocato in Nazionale Under 21 per la disputa dei due match di qualificazione agli Europei Italia–Islanda (stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sabato 16 novembre alle 18:30) e Italia–Armenia (Stadio “Angelo Massimino” di Catania martedì 19 novembre alle 18:30).

Scamacca raggiungerà la comitiva azzurra lunedì 11 novembre e rientrerà ad Ascoli mercoledì 20 novembre per preparare il match di campionato con il Cosenza, in programma domenica 24 novembre alle 15 al Del Duca.

