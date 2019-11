ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza numero 724 dell’11 novembre 2019 l’Amministrazione comunale dispone, nel periodo dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, debbano essere muniti di pneumatici invernali ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

in tutte le strade comunali fuori dai centri abitati (delibera di Giunta comunale 77 del 25/05/2007);

sulle seguenti strade all’interno dei centri abitati (delibera di Giunta comunale 77 del 25/05/2007): via Francesco Ricci, via Emidio Pacifici Mazzoni, via Porta Torricella, Via Ariosto, via Porta Tufilla (strada dei mulini), via della Rimembranza, via Colombo, via Adriatico.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

