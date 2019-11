ASCOLI PICENO – Appuntamento di grande rilievo quello in programma il 16 Novembre alle ore 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con la rappresentazione lirica “Don Pasquale” della compagnia di artisti “LiricoStruiamo”. Un’opera buffa in 3 atti di Gaetano Donizetti con incasso in beneficendo a favore de “I Mirmidoni”, la prima squadra ascolana di hockey in carrozzina elettrica.

I Mirmidoni Piceni sono la prima squadra ascolana di hockey in carrozzina elettrica, con un sogno nel cassetto: partecipare ad un campionato.

Cultura e sport per alimentare il grande sogno de “I Mirmidoni Piceni”, che per il 2020 puntano a partecipare ad un vero e proprio campionato per mettere in mostra le proprie abilità.

Per partecipare all’evento, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, è possibile recarsi presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo o chiamando il numero 0736/298770 (15 euro 1° Settore, 10 euro 2° Settore, 8 euro 3° Settore, 5 euro Loggione)

