ASCOLI PICENO – Il Maesto Ciro Caravano musicista, arrangiatore, produttore, pianista, compositore, direttore d’Orchestra e Coro, cantante e fondatore del gruppo vocale Neri per Caso, sarà ad Ascoli per un workshop di “Pop a cappella”. Ad accoglierlo sarà il PPC (Piceno Pop Chorus), gruppo nato ad Ascoli da poco più di due anni ma già protagonista di ottime performance.

Il cantante proporrà un viaggio attraverso le tradizioni e le nuove espressioni del canto a cappella. Il Maestro Caravano presenterà alcune tecniche di armonizzazione vocale, grazie ad esempi musicali tratti da brani pop nazionali ed internazionali, eseguiti dai partecipanti stessi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla “percezione del suono” e ai piccoli trucchi per migliorarla e quindi migliorare le capacità dell’ensemble vocale. Il PPC non perderà l’occasione per presentare al Maestro Caravano alcuni dei propri brani per cogliere utili suggerimenti in vista dei futuri impegni.

