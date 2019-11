Grande entusiasmo e curiosità manifestati dalla scolaresca per gli uomini in divisa ma anche per i numerosi mezzi mostrati loro tra cui autoradio e moto in dotazione

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale nella città delle Cento Torri.

Gli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria “Don Giussani-Monticelli”, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno visitato la caserma dei Carabinieri di Ascoli Piceno, sede del Comando Provinciale, nell’ambito di uno specifico progetto educativo che prevede il consolidamento nei bambini del valore del rispetto delle leggi, avvicinandoli alle Istituzioni che maggiormente rappresentano e qualificano il territorio.

Grande entusiasmo e curiosità manifestati dalla scolaresca per gli uomini in divisa ma anche per i numerosi mezzi mostrati loro tra cui autoradio e moto in dotazione. La visita ha riguardato anche una parte introduttiva e conoscitiva sulla gestione dei servizi e degli interventi in emergenza che arrivano dai cittadini al Numero Unico di Emergenza 112.

Tante sono state le domande poste al personale a loro disposizione che ha illustrato i compiti del Carabiniere e le funzioni delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio in tema di sicurezza pubblica e di vicinanza e supporto alla popolazione.

