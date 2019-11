ASCOLI PICENO – Si è svolta ieri 15 novembre nella splendida cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno la presentazione del progetto “Ascoli Calcio – Crescere Insieme”, iniziativa della società bianconera che mira a coinvolgere le aziende marchigiane in un network per aumentare il loro business e creare sviluppo nel territorio.

“Non sono ascolano ma è come se fossi nato qui – le parole del patron Massimo Pulcinelli – Non c’è giorno che passa che non pensi ad Ascoli ed a questo progetto. Il calcio è per fatturato il sesto settore in Italia, vogliamo parlare di sport ma anche di economia e tessuto sociale. L’Ascoli Calcio è un’eccellenza marchigiana, l’obiettivo che ci siamo dati è quello di veicolare un’immagine vincente, determinata e sana di una terra pronta a vivere nuove e stimolanti avventure, questo progetto sarà di insegnamento per molti. Non parliamo della mera sponsorizzazione ma di cooperazione, nel network che abbiamo in testa ci saranno opportunità per tutti i partecipanti, bisognerà fare sistema”.

Tanti gli ospiti sul palco: il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il presidente del club bianconero Carlo Neri, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il presidente di Confindustria ed amministratore delegato del gruppo Sabelli Simone Mariani, Il titolare di Ubaldi Costruzione e di Pantafola d’Oro Massimo Ubaldi, l’amministratore unico di Fainplast Battista Faraotti, il ceo di Tm Italia Cucine Gianluca Tondi, la presidente di Velenosi Vini Angela Velenosi, il direttore generale di Moretti Design Dino Di Resta ed il medico e volto noto di RaiUno Mauro Mario Mariani, oltre ad un intervento del conduttore Massimiliano Ossini. Annunciato e non pervenuto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

